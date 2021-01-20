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  • 20 январь 2021 10:22
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Азиз Абдухакимов предложил провести в Самарканде Генеральную ассамблею ЮНВТО

Азиз Абдухакимов предложил провести в Самарканде Генеральную ассамблею ЮНВТОЗаместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов посетил Испанию с рабочим визитом. В Мадриде состоялась его встреча с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили, сообщили в Госкомтуризме.

 

Зураб Пололикашвили отметил, что только ОАЭ, Саудовская Аравия и Узбекистан даже во время пандемии вложили больше всего средств в сферу туризма и продолжают поддерживать предпринимателей. Азиз Абдухакимов в рамках встречи в Мадриде предложил провести XXV сессию ЮНВТО в 2023 году в Самарканде. Генеральный секретарь положительно принял инициативу и заявил, что готов полностью поддержать Узбекистан в этом вопросе.

 

Он также отметил, что лично поддерживает кандидатуру Узбекистана на членство в исполнительном совете ЮНВТО на 2021-2023 годы и готов оказать посильную помощь в этом вопросе.

 

Кроме того, достигнута договоренность об организации международного форума «Global Tourism Investment Forum» для инвесторов в сфере туризма и проведении мероприятия в Ташкентской области. Стороны также договорились о привлечении высококвалифицированных профессоров и преподавателей в Международный университет туризма «Шелковый путь» и создании современных учебных программ для обучения по соответствующим направлениям. Достигнуты договоренности об организации международных мероприятий в рамках программ молодежного туризма и приглашении узбекской молодежи на зарубежные мероприятия.

 

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