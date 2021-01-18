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  • 19 январь 2021 20:10
  • 18

В недостроенном доме в Самарканде взорвались 20 газовых баллонов

Сообщение о пожаре в  махалле «Раджабамин» Самаркандского района в диспетчерскую службу областного управления по чрезвычайным ситуациям поступило 18 января около 20:08.

 

В недостроенном доме в Самарканде взорвались 20 газовых баллонов

 

На место происшествия оперативно прибыли  четыре пожарные  машины. Полностью потушить пожар спасателям удалось в 22:16. В результате ЧП  было повреждено около 50 квадратных метров недостроенного дома и автомобиль Damas.

 

Сотрудники УЧС вынесли из подвала около 20 газовых баллонов, которые, предположительно, стали причиной возгорания. В пожаре никто не пострадал. На месте происшествия работают органы внутренних дел, областные и районные отделы и управления «Худудгаз». Предварительное расследование продолжается.


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