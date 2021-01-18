В недостроенном доме в Самарканде взорвались 20 газовых баллонов

Сообщение о пожаре в махалле «Раджабамин» Самаркандского района в диспетчерскую службу областного управления по чрезвычайным ситуациям поступило 18 января около 20:08.

На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарные машины. Полностью потушить пожар спасателям удалось в 22:16. В результате ЧП было повреждено около 50 квадратных метров недостроенного дома и автомобиль Damas.

Сотрудники УЧС вынесли из подвала около 20 газовых баллонов, которые, предположительно, стали причиной возгорания. В пожаре никто не пострадал. На месте происшествия работают органы внутренних дел, областные и районные отделы и управления «Худудгаз». Предварительное расследование продолжается.