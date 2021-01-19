Оптовый рынок «Янги базар» в Самарканде вновь переехал?

В Самарканде оптовый рынок, известный в народе как «Янги базар», в соответствии с решением администрации города Самарканда перенесен на новое место- махаллю «Охалик паррандачиллик» в Самаркандском районе. Объект находится в 10 километрах от центра города. Расположение рынка рядом с главной дорогой создало множество удобств для предпринимателей из соседних регионов и города Ташкента.





-На этом базаре имеются все необходимые условия как для продавцов, так и покупателей, -говорит Нурмухаммад Хотамов, замдиректора ООО «Гулобод Эко Логистик». –Новый объект начал функционировать в начале декабря прошлого года, трудоустроено 60 человек. Свой товар по оптовой цене реализуют торговцы из Ферганской, Джизакской, Сурхандарьинской и Навоийской областей.

Чтобы добраться до нового рынка у городских жителей уйдет минут 15 езды на машины. Это почти такое же расстояние, как до старого «Янги базара». Для привлечения покупателей и создания удобств администрация рынка планирует запустить как минимум три автобуса, которые начнут курсировать от центра города до базара.

Оптовый рынок расположился на 8 гектарах земли. На площадке одновременно можно увидеть 250-300 торговых мест с овощами и фруктами. Арахис, фисташка, миндаль, изюм, сушеная дыня. Узбекские базары всегда славились изобилием сухофруктов. Предприниматели, реализовывая свой товар на новом месте, делятся своими впечатлениями о произошедших реформах. Так, например, Мадина Шокирова из Ферганской долины рассказывает, что Самаркандские рынки намного уступают по цене товаров базарам Коканда, откуда она родом.

-Уже восьмой день, как мы с супругом продаем здесь лимоны,-делится женщина. –Нас все устраивает, цены не плохие. В Фергане очень много фруктов, соответственно, и конкуренция большая. За килограмм лимона мы просим в среднем 14-15 тысяч сумов в зависимости от сорта.

Многие продавцы в розницу рассказывают, что пока к ним приезжают за товарами старые клиенты, новых покупателей меньше. Возможно, рассуждают они, это связано с тем, что народ еще не в курсе о месторасположении нового базара, поскольку функционирует он еще всего один месяц. К тому же, не налажен общественный транспорт.

В целях предотвращения новых случаев заражения коронавирусной инфекции сотрудники санитарно-эпидемиологической службы Самаркандского района берут тесты на наличие инфекции. В день тесты сдают 30 работников базара.

Еще один важный момент. С первых дней работы рынка начала функционировать лаборатория. Все продукты, прежде чем попасть на прилавок, проходят лабораторное исследование. По словам работника, за последний месяц был выявлен единичный случай не годности продукции. Сразу же был составлен акт о недопущении замороженного товара к реализации. Важно заметить, на территории базара расположились столовая и гостиница на 100 мест.

Зарина Хакбердиева