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  • 19 январь 2021 10:49
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В Самарканде задержан мошенник за вымогательство денег в обмен на нераспространение интимных фотографий

Житель массива Согдиана в Самарканде М.Ф. шантажировал уроженку Джамбайского района Э. распространением в соцсетях ее фотографий в обнаженном виде. В обмен мошенник требовал у своей жертвы 2000 долларов. С заявлением об этом в органы внутренних дел обратилась сама потерпевшая Э.

 

В Самарканде задержан мошенник за вымогательство денег в обмен на нераспространение интимных фотографий

 

16 января 2021 года в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы задержали мужчину в махалле «Мархабо». Он был арестован при получении 1000 долларов от Э.

 

По данным информационной службы УВД по Самаркандской области, против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РУз (вымогательство). Ведется следствие.


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