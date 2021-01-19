В Самарканде задержан мошенник за вымогательство денег в обмен на нераспространение интимных фотографий

Житель массива Согдиана в Самарканде М.Ф. шантажировал уроженку Джамбайского района Э. распространением в соцсетях ее фотографий в обнаженном виде. В обмен мошенник требовал у своей жертвы 2000 долларов. С заявлением об этом в органы внутренних дел обратилась сама потерпевшая Э.

16 января 2021 года в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы задержали мужчину в махалле «Мархабо». Он был арестован при получении 1000 долларов от Э.

По данным информационной службы УВД по Самаркандской области, против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РУз (вымогательство). Ведется следствие.