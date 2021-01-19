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  • 19 январь 2021 10:36
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Заведующую детского сада, которая применила силу в отношении ребенка, уволили

Заведующую детского сада, которая применила силу в отношении ребенка, уволилиЗаведующую детского сада №13 Булунгурского района Самаркандской области, которая применила силу в отношении ребенка, уволили, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные местного хокимията.

В ходе расследования было установлено, что заведующая детского сада оказывала давление на психику воспитанника и нанесла ему удары по рукам и лицу. Этот инцидент был снят на видео психологом данного детского сада и затем отправлен родителям.

 

Позже, в ходе расследования, у заведующей случился сердечный приступ, ей была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала ее в больницу. На данный момент обязанности заведующей возложены на одного из педагогов.

 

В результате этих событий Управление дошкольного образования Самаркандской области приняло решение о прекращении действия трудового договора с заведующей, которая применила силу к ребенку, в порядке, установленном трудовым законодательством.

 

Прокуратура Булунгурского района проводит расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза по факту избиения воспитанника. После получения заключения, будет дана окончательная правовая оценка данному инциденту.


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