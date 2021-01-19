В 2020 году наибольшее количество рождений зарегистрировано в Самаркандской области

По данным Госкомстата, на 1 января 2021 года в 2020 году наибольшее количество рождений было зарегистрировано в Самаркандской области - 101,4 тысячи.

Количество рождений по регионам выглядит следующим образом:

В Самаркандской области - 101,4 тыс. человек;

В Ферганской области - 93 тысячи человек;

В Кашкадарьинской области - 90,2 тыс. человек;

В Андижанской области - 81,4 тыс. человек;

В Наманганской области - 74,7 тыс. человек;

В Сурхандарьинской области - 74,6 тыс. человек;

ВТашкентской области - 66,1 тыс. человек;

В Хорезмской области - 41,9 тыс. человек;

В Бухарской области - 41,5 тыс. человек;

Каракалпакстан Р. - 39,3 тыс. человек;

В Джизакской области - 38,0 тыс. человек;

В Навоийской области - 23,8 тыс. человек;

В Сырдарьинской области - 21 тысяча человек;

В городе Ташкенте - 54,9 тыс. человек.