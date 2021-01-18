Избившая ребенка директор детсада в Самаркандской области прокомментировала свои действия

Сегодня мысообщали, что в Булунгурском районе Самаркандской области директор дошкольного учреждения № 13 избила одного из воспитанников дедтсада.

Комментируя видео, директор Рогатой Ахророва заявила в интервью программе «Замон», что вела себя некорректно и вспылила. Она заявила, что мальчик оскорбил ее.

«Я была очень зла. Потому что в группе было около 30 ребят. Правильно, нельзя ругать, но что будет с будущим ребенка, если говорить с ним мягко?» – сказала директор детсада.

Отметим, что дело расследует прокуратура Булунгурского района.