В Самарканде прошел третий этап марафона "Save Aral", проводимый движением "Янги Нафас". В марафоне приняли участие любители бега из 19 городов Узбекистана с целью привлечь внимание общественности к возрождению Аральского моря. Первый этап состязания начался в ноябре 2020 года в городах Ферганской области-Андижане, Коканде, Намангане и Фергане. Дистанция массового забега три километра.

Старт забегу в Самарканде был дан возле мавзолея Гур Эмир. Маршрут марафона протянулся по бульвару-рядом с государственным университетом, информационно-библиотечным центром им.А.С. Пушкина, международным университетом туризма. Более тысячи спортсменов, начиная с усыпальницы великого полководца, преодолели путь длиной в три тысячи метра, продемонстрировав выносливость и силу воли.





Проведение спортивного состязания является одним из основных направлений реформирования системы физической культуры и спорта до 2025 года в рамках Указа Президента РУз «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан». Как отмечают организаторы, системное проведение международного экомарафона «Save Aral» служит развитию спортивного туризма в преддверии Международной конференции по изучению и решению проблем Аральского моря.

По итогам забега среди участников в возрасте от 7 до 18 лет Жавохир Маматкулов из Ферганской области первым добежал до финиша и одержал победу в первой категории марафона. 17-летний подросток является победителем уже пяти этапов соревнования. Шестая победа даст бегуну возможность поступления на физический факультет любого высшего учебного заведения страны без экзаменов.

Чтобы преодолеть заветные 3 км и стать абсолютным победителем, сотруднику Центрального военного округа г. Самарканда Ильхому Назарову потребовалось 8 минут 40 секунд. Победитель второй категории марафона от 18 лет и выше занимается бегом около двадцати лет. Привязанность к спорту привела его к неоднократной победе. Он также является обладателем почетного места забега, прошедшего недавно в столице на дистанции в 10 км. Финал марафона "Save Aral" пройдет 2 апреля в Муйнаке.

Зарина Хакбердиева