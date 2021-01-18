В одном из самаркандских детских садов незаконно использовали газ

В детском саду Самарканда при использовании природного газа установили газовый насос. Об этом сообщает Repost со ссылкой на Daryo.

В социальных сетях появилось сообщение о незаконном использовании природного газа на двух объектах, расположенных в городке Кимёгарлар в Самарканде. Прокуратура области дала официальный ответ на сообщение.

Было отмечено, что городская прокуратура Самарканда с привлечением профильных специалистов изучила детский сад № 115 и расположенную в этом районе пекарню.

Исследование показало, что из-за низкого давления природного газа в МТТ № 115 произвольно был установлен газовый насос, который использовался для повышения давления и обогрева помещения. По данному факту были оформлены документы. Также, прокуратура обеспечила отключение газового насоса от сети.

Также выяснилось, что пекарня О. Орзиева, расположенная в махалле «Шукрона» в Самарканде, была законно подключена к газовой сети и с 20 октября 2020 года не работает из-за низкого давления газа.