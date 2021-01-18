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  • 18 январь 2021 11:34
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В Самаркандской области директор детсада избила ребенка на виду у других детей

В Самаркандской области директор детсада избила ребенка на виду у других детейЖенщина грозилась позвонить брату мальчика и ударила его несколько раз.


В Булунгурском районе Самаркандской области директор дошкольного учреждения № 13 избила одного из воспитанников дедтсада. Видеоролик с данным инцидентом был распространен в соцсетях.


"Посмотри на меня, мне позвонить твоему брату? Почему ты не делаешь то, что тебе говорят старшие? Встань прямо! Иди к Барно и покажи свою невоспитанность" - крикнула на ребенка директор ДОУ.


Согласно сообщению прокуратуры Самаркандской области, дело расследует прокуратура Булунгурского района.


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