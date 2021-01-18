В Самаркандской области директор детсада избила ребенка на виду у других детей

Женщина грозилась позвонить брату мальчика и ударила его несколько раз.





В Булунгурском районе Самаркандской области директор дошкольного учреждения № 13 избила одного из воспитанников дедтсада. Видеоролик с данным инцидентом был распространен в соцсетях.





"Посмотри на меня, мне позвонить твоему брату? Почему ты не делаешь то, что тебе говорят старшие? Встань прямо! Иди к Барно и покажи свою невоспитанность" - крикнула на ребенка директор ДОУ.





Согласно сообщению прокуратуры Самаркандской области, дело расследует прокуратура Булунгурского района.





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