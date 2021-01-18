Назначен председатель Самаркандского областного суда

На должность председателя Самаркандского областного суда назначен Олим Хайитов. Об этом сообщает УзА со ссылкой на Высший судейский совет.

Олим Хайитов родился в 1969 году. До нового назначения работал председателем Самаркандского областного суда по уголовным делам.

Распоряжением президента Узбекистана на пятилетний срок назначены председатели судов общей юрисдикции областей страны. Напомним, по закону о судах председатели судов избираются или назначаются сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано или назначено председателем суда в соответствующем суде более двух сроков подряд.