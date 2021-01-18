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  • 18 январь 2021 10:23
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Назначен председатель Самаркандского областного суда

Назначен председатель Самаркандского областного судаНа должность председателя Самаркандского областного суда назначен Олим Хайитов. Об этом сообщает УзА со ссылкой на Высший судейский совет.

 

Олим Хайитов родился в 1969 году. До нового назначения работал председателем Самаркандского областного суда по уголовным делам.

 

Распоряжением президента Узбекистана на пятилетний срок назначены председатели судов общей юрисдикции областей страны. Напомним, по закону о судах председатели судов избираются или назначаются сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано или назначено председателем суда в соответствующем суде более двух сроков подряд.


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