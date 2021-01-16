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  • 16 январь 2021 14:27
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В Самарканде заработала новая специализированная школа

9-10 январясостоялось тестирование претендентов на зачисление в открывшуюся в Самарканде специализированную школу по математике и физике имени М. Улугбека.

 

В Самарканде заработала новая специализированная школа

 

В конкурсе приняли участие 460 учащихся 7-8 классов общеобразовательных школ.  По результатам экзаменов были отобраны по 60 человек соответственно в 7 и 8 классы.

 

-В первой половине дня проходят уроки в классах, - говорит заместитель директора школы Исомиддин Нусратов. – После обеда занятия спортом, самостоятельная подготовка к урокам, участие в работе кружков.

 

В зависимости от продолжительности дня учащиеся обеспечиваются 3-4 разовым питанием. Родители оплачивают ежемесячно одну минимальную базовую ставку. Другие расходы школы покрываются за счет государственного бюджета. 

 

Учащиеся живут в общежитии школы.  Жителям Самарканда разрешается после уроков и других занятий уходить домой.


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