В Самарканде заработала новая специализированная школа

9-10 январясостоялось тестирование претендентов на зачисление в открывшуюся в Самарканде специализированную школу по математике и физике имени М. Улугбека.

В конкурсе приняли участие 460 учащихся 7-8 классов общеобразовательных школ. По результатам экзаменов были отобраны по 60 человек соответственно в 7 и 8 классы.

-В первой половине дня проходят уроки в классах, - говорит заместитель директора школы Исомиддин Нусратов. – После обеда занятия спортом, самостоятельная подготовка к урокам, участие в работе кружков.

В зависимости от продолжительности дня учащиеся обеспечиваются 3-4 разовым питанием. Родители оплачивают ежемесячно одну минимальную базовую ставку. Другие расходы школы покрываются за счет государственного бюджета.

Учащиеся живут в общежитии школы. Жителям Самарканда разрешается после уроков и других занятий уходить домой.