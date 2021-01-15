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  • 15 январь 2021 15:40
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В Самарканде откроется дом-музей Махмудходжи Бехбуди

Обнародован проект постановления Кабинета Министров «О создании дома-музея Махмудходжи Бехбуди». Проектом предусмотрено внесение предложения Министерства культуры, Союза писателей, Республиканского центра духовности и просвещения, администрации области о создании дома-музея великого ученого Махмудходжи Бехбуди на улице Мирсаида Барака, 47 в Самарканде в качестве филиала Самаркандского государственного музея-заповедника.

 

В Самарканде откроется дом-музей Махмудходжи Бехбуди

 

В документе говорится, что за ремонт здания музея и благоустройство соответствующей территории, обеспечение размещения музея в этом здании несет ответственность хокимият области.

 

Совместно с Министерством культуры и профильными министерствами и ведомствами будут приняты меры по обеспечению укомплектования музея квалифицированными кадрами, внедрению современных интерактивных информационных и коммуникационных технологий в музее.

 

Кроме того, перед областной администрацией стоит задача совместно с Госкомитетом по развитию туризма привлечь большое количество туристов.


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