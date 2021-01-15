В Самарканде предотвращен сбыт опия

12 января 2021 года в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками ОУР УВД Самаркандской области на территории махалли "Почвон”, 31-летний С.М., придя в дом своего давнего знакомого, 42-летнего жителя Ургутского района А.Ш., принес вещество коричневого цвета, с резким запахом, имеющее липкую консистенцию, похожее на наркотическое вещество "опий”.

Сбытчика наркотика задержали с вещественными доказательствами во время реализации товара за 120.000 сумов за грамм, сообщило Управление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств ГУУР МВД.

В ходе предварительного следствия установлено, что С.М. взял данное вещество у своего соседа А.Т. 1989 г.р., который был задержан и допрошен. Согласно заключению ЭКО УВД Самаркандской области, изъятое вещество массой 139,46 грамма является наркотическим веществом "опий”.

По данному факту Следственным отделением при УКД ОВД Ургутского района возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 и статьи 25 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.





На сегодняшний день ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению источника изъятого наркотического вещества "опий”.