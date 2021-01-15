Газ, свет, качество: банальные проблемы в новостройке

Жители новостроек по улице Фирдавсий в городе Самарканде жалуются на то, что дом, в котором они купили квартиры и заселились летом 2020 года, построен с недоделками и уже начал разрушаться. Не прожив еще год в новых квартирах, некоторые новоселы обновили ремонт, заменили сантехнику, электропроводку.

Один из жильцов девятиэтажки Руслан Макраусов, показывая щели на дверных проемах и трещину в стене, протянувшуюся по всей ширине комнаты, жалуется на недобросовестную работу застройщиков. По словам собственника квартиры, при строительстве дома использованы не качественные стройматериалы.

-Я один из тех, чей дом был снесен для предоставления земельного участка под строительство четырех девятиэтажных домов,-рассказывает мужчина. –По договору застройщик должен был предоставить нам квартиры с отделкой «под ключ». Так и было. Недостатки в качестве строительства жилья начали проявляться сразу после нескольких недель проживания. Из-за некачественного монтажа трубопроводов мы затопили соседей, которые живут на первом этаже. Пришлось восстанавливать поврежденную жилплощадь и свою, и соседей.

Показывая видео происшествия, недовольство выражает сама потерпевшая соседка из первого этажа. Проблематичнее всего, вспоминает девушка, было высушить ковер после потопа. За окном зимние холода, в комнате чуть теплее, давлением газа не похвастаешься. Но самое интересное произошло во время интервью. Когда внезапно отключили электричество, слабенькое пламя на газовой плите вдруг заметно прибавилось.

-Такая ситуация происходит частенько, - говорит Нигина Акбарова. -Либо у нас есть свет, но довольствуемся низким давлением голубого топлива, либо наоборот.

Строительство высоток было начато в 2017 году. Дома строило ООО «Пастдаргом Курилишмоллари», руководство которой не выходит на связь. Предположительно строительная фирма занята возведением дома в столице. Все удары, как говорится, взяли на себя прораб и несколько сантехников фирмы-застройщика. Услышав голоса конфликтующих соседей с представителями строительной компании, с шестого этажа спустилась Галина Мельникова.

Пенсионерка сразу же пожаловалась на невыполнение пунктов, указанных в договоре между застройщиком и владельцем места сноса. Дело в том, что в ее квартире до сих пор не проведен ремонт, который, согласно документу, должен был производиться за счет общества.

-Когда я подписывала договор, меня уверяли, что квартира будет отремонтирована в течение полутора лет,- говорит пожилая женщина. -С тех пор прошло больше трех лет, условия не выполнены. По этой причине я не могу заселиться в свою квартиру, а пока живу у дочери.

Еще один немаловажный факт. Строительство домов было завершено год назад, но лифт в домах до сих пор не работает. Жильцам высотки приходится топать на верхние этажи пешком. Прораб называет несколько причин не подключения лифтов. Он объясняет, что в данное время владельцы квартир заселяются в разное время и с разной скоростью, в некоторых квартирах идет ремонт.

Что в первую очередь поднимают в лифтах новоселы? Мебель, строительные материалы и другое. По словам застройщиков, возможность перегруза и повреждения кабины подъемника стоимостью 980 миллионов каждый-главная причина не функционирования лифта.

Ситуацией вокруг недовольна также Ирина Пак. Вместе с детьми она живет в квартире на первом этаже, с окон которой открывается не совсем приятный вид. Мусорная свалка, образовавшаяся на довольно таки большой территории в результате выброса жильцами бытовых отходов, убирается не так часто. Два мусорных бака, предоставленные стройфирмой, для более 600 семей не хватает, жалуется женщина.

Недружелюбные отношения между застройщиком и местными жильцами махалли «Камолиддина Бекзода» начались еще четыре года назад, с момента начала сноса их домов. Раньше на данной территории было расположено 150 домов, подлежащих демонтажу. С решением о строительстве многоэтажки, выданным бывшим хокимом Самарканда Акбаром Шукуровым, было не согласно подавляющее большинство жителей. В итоге стороны нашли компромисс-одни арендовали за счет общества временное жилье, другие-взамен сносимых построек приобрели собственный дом.

Во время разговора с главным специалистом территориальной инспекции по контролю в сфере строительства Келдиером Холмуминовым выяснилось, что ни одна из четырех девятиэтажек из-за имеющихся недостатков на сегодняшний день не введена в эксплуатацию.

Согласно проекту, застройщик должен установить еще один трансформаторный щит, обновить фасад домов, заново отремонтировать подъезды и квартиры собственников в рамках договора, благоустроить территорию, в том числе детскую площадку. По словам специалиста, только после устранения всех недоделок, инспекция вправе дать разрешение на ввод жилых домов в эксплуатацию, после чего можно сделать кадастр.

Зарина Хакбердиева