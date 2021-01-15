Газ, свет, качество: банальные проблемы в новостройке

Жители новостроек по улице Фирдавсий в городе Самарканде жалуются на то, что дом, в котором они купили квартиры и заселились летом 2020 года, построен с недоделками и уже начал разрушаться. Не прожив еще год в новых квартирах, некоторые новоселы обновили ремонт, заменили сантехнику, электропроводку.
Один из жильцов девятиэтажки Руслан Макраусов, показывая щели на дверных проемах и трещину в стене, протянувшуюся по всей ширине комнаты, жалуется на недобросовестную работу застройщиков. По словам собственника квартиры, при строительстве дома использованы не качественные стройматериалы.
Показывая видео происшествия, недовольство выражает сама потерпевшая соседка из первого этажа. Проблематичнее всего, вспоминает девушка, было высушить ковер после потопа. За окном зимние холода, в комнате чуть теплее, давлением газа не похвастаешься. Но самое интересное произошло во время интервью. Когда внезапно отключили электричество, слабенькое пламя на газовой плите вдруг заметно прибавилось.
Строительство высоток было начато в 2017 году. Дома строило ООО «Пастдаргом Курилишмоллари», руководство которой не выходит на связь. Предположительно строительная фирма занята возведением дома в столице. Все удары, как говорится, взяли на себя прораб и несколько сантехников фирмы-застройщика. Услышав голоса конфликтующих соседей с представителями строительной компании, с шестого этажа спустилась Галина Мельникова.
Пенсионерка сразу же пожаловалась на невыполнение пунктов, указанных в договоре между застройщиком и владельцем места сноса. Дело в том, что в ее квартире до сих пор не проведен ремонт, который, согласно документу, должен был производиться за счет общества.
Еще один немаловажный факт. Строительство домов было завершено год назад, но лифт в домах до сих пор не работает. Жильцам высотки приходится топать на верхние этажи пешком. Прораб называет несколько причин не подключения лифтов. Он объясняет, что в данное время владельцы квартир заселяются в разное время и с разной скоростью, в некоторых квартирах идет ремонт.
Что в первую очередь поднимают в лифтах новоселы? Мебель, строительные материалы и другое. По словам застройщиков, возможность перегруза и повреждения кабины подъемника стоимостью 980 миллионов каждый-главная причина не функционирования лифта.
Ситуацией вокруг недовольна также Ирина Пак. Вместе с детьми она живет в квартире на первом этаже, с окон которой открывается не совсем приятный вид. Мусорная свалка, образовавшаяся на довольно таки большой территории в результате выброса жильцами бытовых отходов, убирается не так часто. Два мусорных бака, предоставленные стройфирмой, для более 600 семей не хватает, жалуется женщина.
Недружелюбные отношения между застройщиком и местными жильцами махалли «Камолиддина Бекзода» начались еще четыре года назад, с момента начала сноса их домов. Раньше на данной территории было расположено 150 домов, подлежащих демонтажу. С решением о строительстве многоэтажки, выданным бывшим хокимом Самарканда Акбаром Шукуровым, было не согласно подавляющее большинство жителей. В итоге стороны нашли компромисс-одни арендовали за счет общества временное жилье, другие-взамен сносимых построек приобрели собственный дом.
Во время разговора с главным специалистом территориальной инспекции по контролю в сфере строительства Келдиером Холмуминовым выяснилось, что ни одна из четырех девятиэтажек из-за имеющихся недостатков на сегодняшний день не введена в эксплуатацию.
Согласно проекту, застройщик должен установить еще один трансформаторный щит, обновить фасад домов, заново отремонтировать подъезды и квартиры собственников в рамках договора, благоустроить территорию, в том числе детскую площадку. По словам специалиста, только после устранения всех недоделок, инспекция вправе дать разрешение на ввод жилых домов в эксплуатацию, после чего можно сделать кадастр.
Зарина Хакбердиева