Выяснилось, каким способом самаркандские медучреждения разграбили семь миллиардов сумов в период пандемии

На данный момент выявленные недочёты полностью погашены и возвращены в фонд.

Ранее в сети появилась информация о хищении 7 миллиардов сумов бюджетных средств учреждениями здравоохранения Самаркандской области. В связи с этим Главное управление финансов областного хокимията провело проверку, пишет Репост.уз со ссылкой на Daryo.uz.

По результатам проверки, было установлено, что в связи с резким увеличением числа заражённых коронавирусом пациентов вначале пандемии привело к резкому скачку спроса на лекарства и дезинфицирующие средства, что в свою очередь оказало влияние на рост цен в области. Данная ситуация заставила учреждения закупаться напрямую у предприятий-поставщиков без проведения тендеров. Позднее в августе 2020 года, резкое снижение числа инфицированных пациентов привело к снижению спроса и цен на лекарства. Отмечается, что разница цен в данные два периода составила 5 миллиардов 643 миллиона 300 тысяч сумов.

Также было выявлено, что Управление государственного финансового контроля Самаркандской области допустило переплату в размере 1 млрд 384 млн 200 тыс сумов в результате неправильного применения нормативных документов бюджетными организациями и других случаев переплаты медработникам во время пандемии.

В частности, медицинскими учреждениями, находящимися в ведении областного управления здравоохранения, медицинским работникам, участвовавшим в лечении коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 19 марта 2020 года выплачены дополнительные выплаты в размере 130 миллионов 600 тысяч сумов сверх отработанной ставки.

Также 48 работникам, не входящим в состав бригад скорой медицинской помощи (младший медицинский персонал, начальники отделений, медсестры, работники call-центра и др.), были ошибочно выплачены выплаты материального стимулирования на сумму 324 миллиона 500 тысяч сумов.

В результате несоблюдения медицинскими учреждениями требований предписания, направленного руководителям всех министерств, ведомств и учреждений, финансируемых из бюджета, о выплате заработной платы работникам в период их участия в карантинных мероприятиях, были переплачены денежные средства в размере 129 миллионов 700 тысяч сумов.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 19 марта 2020 года «О порядке дополнительного материального стимулирования медицинских, санитарно-эпидемиологических и других работников, задействованных в мероприятиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции» медицинскими учреждениями нецелевым образом израсходовано 538 миллионов 800 тысяч сумов.

Также установлено, что на счетах медицинских учреждений в период проведения проверки имеется остаток средств на сумму 260 миллионов 600 тысяч сумов. Выявленные переплаты полностью погашены и возвращены в фонд.