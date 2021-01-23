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  • 15 январь 2021 9:57
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В Пайарыкском районе начато строительство новой мечети

Первый камень в фундамент нового здания мечети «Тохир Шейх» заложил председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов.

 

В Пайарыкском районе начато строительство новой мечети

 В Пайарыкском районе начато строительство новой мечети

 

Как сообщили в Самаркандском областном управлении мусульман Узбекистана, мечеть «Тохир Шейх» в Пайарыкском районе была построена много лет назад, и сегодня она слишком мала для верующих. В связи с этим принято решение о строительстве нового современного здания мечети.


Муфтия сопровождали главный имам-хатиб области Зайниддин Эшанкулов, главный имам-хатиб Пайарыкского района Мансур Абдухоликов и хоким района Дилшод Мусинов.


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