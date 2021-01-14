С раннего утра в древнем городе Самарканде проходит ряд мероприятий в честь празднования 29-летия образования Вооружённых Сил Республики Узбекистан и праздника "14 января – День защитников Родины”. Одно из таких мероприятий состоялось в Молодежном центре Самарканда.

Первый заместитель хокима Самаркандской области Жамшед Уроков зачитал поздравительное послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по случаю праздника. В послании отмечалось, что этот день стал в стране поистине всенародным праздником, олицетворяющим такие высокие гражданские качества, как патриотизм, преданность Родине, мужество и отвага, испокон веков присущие нашему народу.

Поздравил участников и командующий Центральным военным округом Айбек Саидов.

В ходе мероприятия за образцовую службу группа военнослужащих награждена государственными наградами, почетными грамотами администрации области. Кроме того, состоялась торжественная церемония присвоения воинских званий.

Зарина Хакбердиева