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  • 14 январь 2021 17:29
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Группа военнослужащих награждена государственными наградами

С раннего утра в древнем городе Самарканде проходит ряд мероприятий в честь празднования 29-летия образования Вооружённых Сил Республики Узбекистан и праздника "14 января – День защитников Родины”. Одно из таких мероприятий состоялось в Молодежном центре Самарканда.

 


 

Первый заместитель хокима Самаркандской области Жамшед Уроков зачитал поздравительное послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по случаю праздника. В послании отмечалось, что этот день стал в стране поистине всенародным праздником, олицетворяющим такие высокие гражданские качества, как патриотизм, преданность Родине, мужество и отвага, испокон веков присущие нашему народу.

 

Поздравил участников и командующий Центральным военным округом Айбек Саидов.

 

В ходе мероприятия за образцовую службу группа военнослужащих награждена государственными наградами, почетными грамотами администрации области. Кроме того, состоялась торжественная церемония присвоения воинских званий.

 

Зарина Хакбердиева


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