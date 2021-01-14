В рамках Дня защитников Родины на площади Куксарай организовали военный парад

Мероприятие, приуроченное к 14 января-Дню защитников Родины, продолжилось на площади Куксарай в Самарканде. Здесь была организована выставка военной техники, оружия и боеприпасов.

Образцы спецтехники вызвали большой интерес у широкой публики, особенно у молодежи. Показательные выступления с применением рукопашного боя и оружия в исполнении военнослужащих также произвели большое впечатление на участников мероприятия.

Самаркандцы имели возможность осмотреть развернувшиеся на площади военные палатки, попробовать гречневую кашу, приготовленную на полевой кухне.

Зарина Хакбердиева