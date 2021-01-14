» » » В рамках Дня защитников Родины на площади Куксарай организовали военный парад
﻿
  • 14 январь 2021 15:18
  • 64

В рамках Дня защитников Родины на площади Куксарай организовали военный парад

Мероприятие, приуроченное к 14 января-Дню защитников Родины, продолжилось на площади Куксарай в Самарканде. Здесь была организована выставка военной техники, оружия и боеприпасов.

 


 

Образцы спецтехники вызвали большой интерес у широкой публики, особенно у молодежи. Показательные выступления с применением рукопашного боя и оружия в исполнении военнослужащих также произвели большое впечатление на участников мероприятия.

 

Самаркандцы имели возможность осмотреть развернувшиеся на площади военные палатки, попробовать гречневую кашу, приготовленную на полевой кухне.

 

Зарина Хакбердиева


Похожие статьи:
﻿
Храбрые защищают Родину!

Храбрые защищают Родину!

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Как в Самарканде отметили 14 января?

Как в Самарканде отметили 14 января?

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Парад в честь Дня защитников Родины

Парад в честь Дня защитников Родины

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
В Самарканде прошла выставка военной техники

В Самарканде прошла выставка военной техники

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Экскурсия в военную часть

Экскурсия в военную часть

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика