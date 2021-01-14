Праздничная встреча в честь Дня защитников Родины прошла в СамГМИ

В честь 29-летия образования Вооружённых Сил Республики Узбекистан и праздника "14 января – День защитников Родины” в большом зале собраний Самаркандского государственного медицинского института состоялась торжественная встреча.

На праздничной встрече приняли участие военнослужащие школы подготовки младших специалистов ВС РУз, военной оркестр ЦВО, воспитанники военизированной группы ДОУ №121 и детского дома №1 г.Самарканда, преподаватели, курсанты кафедры военно-медицинской подготовки и студенты СамГМИ.

Торжественная часть началась внесением Государственного Флага и исполнением Государственного Гимна РУз. Выступивший с приветственным обращением к участникам ректор института проф. Ж.А. Ризаев тепло поздравил всех с праздником Дня защитника Родины, отметил особое место и роль военной кафедры института в патриотическом воспитании студентов. От имени руководства института представителям школы подготовки младших специалистов ВС РУз, военного оркестра ЦВО, ДОУ №121 и детского дома №1, а также преподавателям кафедры военно-медицинской подготовки СамГМИ были преподнесены памятные подарки.

В процессе творческой части встречи воспитанники военизированной группы ДОУ №121, детского дома №1 представили красочные представления с исполнением патриотичных песен и национальных плясок, а курсанты кафедры института показали свою боевую выправку и работу с оружием, также интерес участников вызвали подготовленная экспозиция школы подготовки младших специалистов ВС РУз. Праздничное настроение участникам встречи также добавили выступления Военного оркестра ЦВО и студентки института с песней «Молодой лейтенант».