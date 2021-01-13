» » » 14 января движение транспорта на ряде улиц Самарканда будет ограничено
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  • 13 январь 2021 21:01
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14 января движение транспорта на ряде улиц Самарканда будет ограничено

В связи с проведением в Самарканде мероприятий в честь 29-летия Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины на некоторых  городских улицах будет временно приостановлено автотранспортное движение.

 

14 января движение транспорта на ряде улиц Самарканда будет ограничено

 

Согласно распоряжению хокима города 14 января с 08:00 до 18:00 текущего года ожидается ограничение  движения на следующих участках улиц Самарканда:


- улица Регистанская-от улицы Дагбитской до Университетского бульвара;

-от областного театра музыкальной драмы  до площади Куксарай;

-улица Бустонсарай-от Университетского бульвара  до  улицы Улуга Турсунова;

-о пересечения улицы  Мирзо Улугбека  с улицей Бустонсарай;

-от пересечения Университетского бульвара и улицы Орзу Махмудова до памятника Амиру Темуру.


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