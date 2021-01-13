14 января движение транспорта на ряде улиц Самарканда будет ограничено

В связи с проведением в Самарканде мероприятий в честь 29-летия Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины на некоторых городских улицах будет временно приостановлено автотранспортное движение.

Согласно распоряжению хокима города 14 января с 08:00 до 18:00 текущего года ожидается ограничение движения на следующих участках улиц Самарканда:





- улица Регистанская-от улицы Дагбитской до Университетского бульвара;

-от областного театра музыкальной драмы до площади Куксарай;

-улица Бустонсарай-от Университетского бульвара до улицы Улуга Турсунова;

-о пересечения улицы Мирзо Улугбека с улицей Бустонсарай;

-от пересечения Университетского бульвара и улицы Орзу Махмудова до памятника Амиру Темуру.