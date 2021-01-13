Самаркандцу вынесли приговор после убийства жены и поджога дома

В Самарканде вынесли приговор 53-летнему мужчине, который умышленно убил свою жену и поджег ее дом. Об этом пишет Repost со ссылкой на программу «Замон» телеканала Sevimli.

Сообщается, что 8 августа прошлого года в доме Самарканда произошел пожар, о котором было сообщено в управление пожарной безопасности отдела по чрезвычайным ситуациям. Прибывшие на место пожарные увидели тело женщины посреди двора и сообщили правоохранительным органам. После следственной проверки стало известно, что женщина была убита ее мужем в своей квартире.

Согласно сообщению, обвиняемый также пытался убить свою жену в 2001 году. В отношении него в 2001 году по статье 97 УК было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако тогда женщина заявила об отсутствии претензий и попросила суд о смягчении наказания, за что мужчbye приговорили к 5 годам лишения свободы. После этого он был освобожден по амнистии.

Сообщается, что 53-летний мужчина занимается парикмахерским делом, а покойная жена занималась шитьем. В результате расследования и дознания установлено, что между ними возникали разногласия по жилищным вопросам.

Подсудимый в своих показаниях заявил суду, что жена «не уважала его как главу семьи и не любила, хотя он помогал ее брату и сестрам», что часто вызывало семейные разногласия. Мужчина сознался в своей вине.