Самаркандская область имеет самые низкие показатели поступления выпускников школ в вузы страны

Заместитель директора «зеленой» школы станет директором «красной» школы, передает УзА.

Общеобразовательные школы Самаркандской области поделены на «красные», «желтые» и «зеленые» категории в зависимости от показателей поступления их выпускников в вузы.

В частности, из 69 общеобразовательных школ Булунгурского района только одна была классифицирована как «зеленая школа», 13 – как «красные», а остальные – как «желтые». Среди школ из «красной» категории есть такие, где ни один из выпускников которых за последние два учебных года не поступил в вуз. К данной категории относится общеобразовательная школа № 57.

Министр народного образования Шерзод Шерматов посетил школу и встретился с педагогическим коллективом, активистами махалли и родителями.

В 2019/2020 учебном году данную школу окончили 33 учащихся, но никто из них не смог поступить в высшие учебные заведения. К сожалению, ни один из 29 выпускников, окончивших школу в предыдущем, 2018/2019 учебном году, также не был рекомендован в студенты.





Министр поинтересовался причинами проблемы. Было подвергнуто критике то, что учителя не работают над собой, а директор, который руководит этим учебным заведением уже шесть лет, безответственно относится к своим обязанностям. В то время, когда абитуриенты имеют возможность сдать вступительные экзамены сразу в пять высших учебных заведений, учащимся школы не были даны никакие разъяснения и рекомендации в этом вопросе.

Совершенно иная ситуация в школе № 11, расположенной в 60 километрах от Булунгурского районного центра. В прошлом учебном году школу окончили 86 учащихся, из них в вузы поступили 29 человек, или 33,7 процента выпускников. Для того чтобы учиться именно в этой школе, сюда приезжают не только из всех уголков района, но и из самых отдаленных районов области, и даже из других областей. Это свидетельствует о качестве образования в школе, требовательности ее руководства и ответственном подходе учителей к своей профессии.

Министр народного образования Ш. Шерматов высоко оценил достижения школы № 11 и дал свои рекомендации. В частности, он отметил, что отныне на должности директоров школ «красной» категории будут выдвигаться действующие заместители директоров, а также молодые, инициативные учителя-предметники с лидерскими способностями из школ «зеленой» категории, где качество образования на высоком уровне. В связи с этим будет налажен «Булунгурский опыт», и на должность директоров школ «красной категории» будут рекомендованы кандидатуры из числа заместителей директора и высококвалифицированных учителей общеобразовательной школы №11.