В Самарканде прошла встреча с кинематографистами

11 января текущего года в рамках месячника национального киноискусства в Самарканде состоялась встреча с кинематографистами.

Как сообщает «Даракчи», в творческой встрече, организованной в рамках киномесячника, приняли участие заслуженный работник культуры Узбекистана, кавалер ордена "Дружбы", кинорежиссер Джахонгир Касымов, заслуженный артист Узбекистана Карим Мирходиев, и заместитель председателя Республиканской ассоциации кинематографистов, драматург Джурабек Рузметов, военнослужащие и работники средств массовой информации.

Также в рамках Недели кинематографисты встретились с заместителем хокима Самаркандской области Хуршидом Ачиловым. В ходе беседы был обсужден ряд предложений с представителями власти и кинематографистов и достигнута договоренность о постоянном партнерстве.

В завершение встречи хокимияту области была вручена книга-альбом «Киноискусство Узбекистана».

В завершение встречи с кинематографистами состоялся показан художественного фильма "Ибрат", снятый режиссером Джахонгиром Касымовым по заказу НА «Узбеккино».

Напомним, что по инициативе Национального агентства «Узбеккино» 11-16 января в рамках месячника "Новый Узбекистан и национальная кинематография” проводится "Неделя узбекского национального киноискусства”.