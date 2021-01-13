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  • 13 январь 2021 10:21
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В Самарканде прошла встреча с кинематографистами

В Самарканде прошла встреча с кинематографистами11 января текущего года в рамках месячника национального киноискусства в Самарканде состоялась встреча с кинематографистами.

 

Как сообщает «Даракчи», в творческой встрече, организованной в рамках киномесячника, приняли участие заслуженный работник культуры Узбекистана, кавалер ордена "Дружбы", кинорежиссер Джахонгир Касымов, заслуженный артист Узбекистана Карим Мирходиев, и заместитель председателя Республиканской ассоциации кинематографистов, драматург Джурабек Рузметов, военнослужащие и работники средств массовой информации.

 

Также в рамках Недели кинематографисты встретились с заместителем хокима Самаркандской области Хуршидом Ачиловым. В ходе беседы был обсужден ряд предложений с представителями власти и кинематографистов и достигнута договоренность о постоянном партнерстве.

 

В завершение встречи хокимияту области была вручена книга-альбом «Киноискусство Узбекистана».

 

В завершение встречи с кинематографистами состоялся показан художественного фильма "Ибрат", снятый режиссером Джахонгиром Касымовым по заказу НА «Узбеккино».

 

Напомним, что по инициативе Национального агентства «Узбеккино» 11-16 января в рамках месячника "Новый Узбекистан и национальная кинематография” проводится "Неделя узбекского национального киноискусства”.


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