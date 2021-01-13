Массовое отравление семьи в Каттакургане: трое несовершеннолетних детей погибли

Неустановленная этиология подкосила здоровье каттакурганской семьи из села Козоковул - трое детей в семье погибли.
По данным Самаркандского областного управления по чрезвычайным ситуациям, в результате массового отравления две девочки и один мальчик скончались дома. Состояние родителей критическое.
Самому старшему погибшему ребенку было восемь лет, младшему-два.
Соответствующие органы в настоящее время расследуют причину отравления. Как только все подробности будут обнародованы, будет предоставлена дополнительная информация.