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  • 13 январь 2021 10:01
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Массовое отравление семьи в Каттакургане: трое несовершеннолетних детей погибли

Неустановленная этиология подкосила здоровье каттакурганской семьи из села Козоковул - трое детей в семье погибли.

 

Массовое отравление семьи в Каттакургане: трое несовершеннолетних детей погибли

 

 

По данным Самаркандского областного управления по чрезвычайным ситуациям, в результате массового отравления две девочки и один мальчик скончались дома. Состояние родителей критическое.


Самому старшему погибшему ребенку было восемь лет, младшему-два.


Соответствующие органы в настоящее время расследуют причину отравления. Как только все подробности будут обнародованы, будет предоставлена ​​дополнительная информация.


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