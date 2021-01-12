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  • 12 январь 2021 16:17
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Эркинжон Турдимов находится в краткосрочном отпуске по состоянию здоровья

Глава областной администрации Эркинжон Турдимов в настоящее время находится в краткосрочном отпуске по состоянию здоровья. Об этом заявила пресс-служба ведомства, опровергая слухи о том, что хоким Самаркандской области перенес микроинсульт.

 

Эркинжон Турдимов находится в краткосрочном отпуске по состоянию здоровья

 

Слухи о плохом самочувствии руководителя области в соцсетях появились после того, как Э.Турдимов перестал появляться на публике.


По данным информационной службы областного хокимията, Э.Турдимов взял небольшой отпуск по болезни для восстановления своего здоровья.


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