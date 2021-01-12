Эркинжон Турдимов находится в краткосрочном отпуске по состоянию здоровья

Глава областной администрации Эркинжон Турдимов в настоящее время находится в краткосрочном отпуске по состоянию здоровья. Об этом заявила пресс-служба ведомства, опровергая слухи о том, что хоким Самаркандской области перенес микроинсульт.

Слухи о плохом самочувствии руководителя области в соцсетях появились после того, как Э.Турдимов перестал появляться на публике.





По данным информационной службы областного хокимията, Э.Турдимов взял небольшой отпуск по болезни для восстановления своего здоровья.