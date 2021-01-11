Возможно ли присвоить соседский двор, регулярно оплачивая его налоги

В здании Торгово-промышленной палаты г.Самарканда состоялся выездной прием заместителя начальника УВД Самаркандской области Р.Ашрапова.

Гульсара Исакулова на приеме у заместителя начальника УВД Самаркандской области защищает интересы своих клиентов. В 2007 году семья Арамбаевых уехала в Израиль, оставив дом на попечение соседа.

Женщина, обращаясь к начальнику Следственного управления Рамазану Ашрапову, рассказывает, что Хуршед Хакимов два года назад обратился в суд по гражданским делам с исковым заявлением оформить соседский двор на свое имя, обосновывая свои действия тем, что он присматривал за имуществом в течение 20 лет. В 2018 году по статье 187 Гражданского Кодекса РУз суд вынес решение в пользу Хуршеда Хакимова и признал его полноправным владельцем дома семьи Арамбаевых.





Адвокат Темирйульского района Гульсара Исакулова, являясь доверенным лицом Якова Арамбаева, через прокуратуру добилась отмены решения городского суда. Таким образом, в иске Хуршеда Хакимова было отказано, а дело вновь отправлено на дополнительное расследование.





Вопрос возврата частной собственности не решается уже несколько лет. С заявлением восстановить права настоящих владельцев дома Гульсара Исакулова даже обращалась в администрацию Президента, однако, как говорит адвокат, результата нет.





Нодира Усманова сидя напротив замначальника областного УВД рассказывает, как она путем обмана и устной договоренности стала жертвой мошенника. Речь идет о сумме в размере 33 000 долларов. Заявительница, поверив знакомому на слово, в 2015 году собственноручно отдала деньги на развитие его предпринимательской деятельности. Взамен должник пообещал квартиру в строящейся многоэтажке. Однако ни денег, ни квартиры до сегодняшнего дня потерпевшая не получила.





За все время приема граждан Р.Ашрапова поступило около 20 различного рода обращений по уголовным делам и материалам, находящимся в делопроизводстве дознавателей Следственного управления. В основном жаловались жители города Самарканда, Нурабадского и Пастдаргомского районов.

Зарина Хакбердиева