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  • 9 январь 2021 17:29
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Новогодняя игрушка своими руками: итоги конкурса

Минувший 2020 год вошел в историю, как один из самых сложных для человечества и для многих стал неудачным. Пандемия коронавирусной инфекции сыграла немаловажную роль. Наверняка большинству людей ушедший год запомнился самоизоляцией и дистанционной работой или обучением.

 


В числе тех, кто соблюдал карантинный режим, был и детский клуб «Альтаир». Однако творческий состав клуба не сидел без дела. Как и обычно, проводились различные конкурсы рисунков, поделок, умелых ручек, но только онлайн. И все это ради содержательного времяпрепровождения детей во время пандемии. Итоги года подвел конкурс новогодних игрушек.


Детский клуб «Альтаир» в рамках ежегодно проводимых новогодних представлений организовывает благотворительную акцию «Укрась новогоднюю ёлку». Чтобы стать участником и бесплатно получить заветный билет в волшебный мир путешествий, достаточно смастерить елочную игрушку и доставить по адресу. Главный критерий- добавить немного любви и частичку души.

 

О проведении конкурса было объявлено еще в начале декабря. Уже к концу месяца на главной ёлке ребята клуба с трудом находили место, чтобы повесить очередную яркую, красочную и необычную игрушку. Всего от самаркандцев поступило около 100 поделок.

Все участники проявили фантазию и выдумку, изготовив разнообразные елочные украшения, отличающиеся своей уникальностью и дизайном. Мягкие снеговички, герои мультфильмов, снежинки, фонарики, подсвечники. Все работы, сделанные своими руками, достойны всяких похвал.

 

Всех авторов лучших новогодних поделок детский клуб «Альтаир» собрал у себя, где детей и их родителей встретили герои сказки «Волшебный замок Деда Мороза». Далее развернулась настоящая новогодняя шоу-программа. Приключения персонажей, песни, зажигательные танцы, конкурсы. Праздник подытожили подарки от Дедушки Мороза.


По итогам конкурса новогодних игрушек самыми лучшими поделкам признаны работы Латифы Бахриевой, Дмитрия Карнаухова, Владимира и Алины Дадаевых, а также Руслана Вафаева. Ребятам вручили грамоты и подарки.

Зарина Хакбердиева


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