Магистрант СамГАСИ вошла в число лучших ученых СНГ (видео)

В нашей стране для покрытия крыш зданий и сооружений используются различные кровельные материалы, такие как металлические профили, керамическая черепица, металлочерепица и асбестоцементные волнистые листы и др. Эти виды материалов в основном импортируются из Российской Федерации и соседних республик.





По своему географическому положению Узбекистан отличается сухим жарким климатом. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в таких климатических условиях жилые здания, социальные объекты, построенные из асбестовых или асбестоцементных листовых покрытий, считаются чрезвычайно опасными для здоровья населения. В частности, в летную жаркую погоду асбестоцементные листы при высоких температурах выделяют канцерогенные вещества, поэтому в современном строительстве существует ряд ограничений на производство и использование асбестового сырья.

Магистрант Самаркандского государственного архитектурно-строительного института Норкул Куролова продумала свою инновационную идею-производство кровельных материалов из базальтового волокна. Реализация задуманного, как считает девушка, будет направлена на решение проблем в строительной системе республики с точки зрения ее эффективности и значимости.

Идея получения композиционных листовых материалов, обогащенных базальтовыми волокнами, у Норгул родилась прошлым летом. Вместе с преподавателем они провели несколько научных исследований, а результаты отправили на ежегодно проводимый в Казахстане Международный проект «Лучший молодой ученый-2020» среди научно-образовательных учреждений СНГ, организованный Международной ассоциацией молодых ученых при поддержке Объединения юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек».

- В современном строительстве растет спрос на кровельные материалы, требуется производство безопасных, эффективных и мало затратных разновидностей,-говорит научный руководитель победительницы Нуриддин Бахриев. -В результате спрос на недорогие, экологически чистые, удобные и безопасные современные строительные материалы в производстве растет день ото дня. Предлагаемые научные исследования и анализ имеющихся данных по данной тематике показывают, что они чрезвычайно актуальны и богаты инновационными идеями. Мы хотим заменить импортируемый товар на местный, более качественный и устойчивый к нашему климату.

Научное обоснование получения листовых материалов, устойчивых к сухим и жарким климатическим условиям, было признано одним из лучших работ. По итогам конкурса, где участвовало около 200 молодых студентов, автор инновации из Самаркандской области удостоился почетного звания «Молодой ученый-2020».

Студентка строительного факультета СамГАСИ награждена дипломом первой степени и нагрудной медалью за вклад в развитие науки и образования. Кроме того, научные исследования в сфере строительства Норгул Кураловой из Акдарьинского района опубликованы в сборнике научных статей "II Международное книжное издание стран СНГ "Лучший молодой ученый - 2020".

Зарина Хакбердиева