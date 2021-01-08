В кардиологии Самарканда впервые проведена операция по устранению аритмии сердца

Врачи Самаркандского областного кардиологического диспансера совместно со столичными специалистами проводят операцию по устранению аритмии сердца методом электрофизиологического исследования. На столе 44-летняя Сохиба Ахмурадова из Булунгурского района. Женщина жаловалось на частые приступы внезапного сердцебиения.





Врачи провели обследование и приняли решение о необходимости оперативного вмешательства. Операцией руководит заведующий отделом электрофизиологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии, профессор Бахтиер Амиркулов.

С помощью электрофизиологического исследования врачи точно определили локализацию источника нарушения ритма, а затем успешно произвели радиочастотную аблацию. Операция прошла без общего наркоза, женщина все время была в сознании и говорила, что чувствует. По словам самой пациентки, болевых ощущений во время операции она не испытывала.

Новые методики по устранению сердечного ритма в областном диспансере начали применяться с открытием новых отделений и приобретением необходимого оборудования. Протезирование клапанов,хирургическая коррекция врожденных пороков сердца, имплантация стентов, установка электростимулятора. Теперь сложные операции, которые ранее осуществлялись в Ташкенте или заграницей, можно проводить и в Самарканде.

Согласно статистике областного управления здравоохранения, на учете кардиологического диспансера стоят 220 тысяч человек с сердечными заболеваниями. В операции нуждаются около 8000 человек. На сегодняшний день в общей сложности 6 пациентов успешно перенесли операцию на открытом сердце, включая стентирование-установки стентов в коронарные сосуды сердца.

Важно заметить, что в результате внимания, уделяемого медицинскому сектору в стране, в кардиологическом диспансере проведены строительные и реконструкционные работы на 12 миллиардов сумов. Модернизирована работа и новой поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в день. В перспективе создать около 70 новых рабочих мест.

Зарина Хакбердиева