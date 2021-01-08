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  • 8 январь 2021 16:07
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В кардиологии Самарканда впервые проведена операция по устранению аритмии сердца

Врачи Самаркандского областного кардиологического диспансера совместно со столичными специалистами проводят операцию по устранению аритмии сердца методом электрофизиологического исследования. На столе 44-летняя Сохиба Ахмурадова из Булунгурского района. Женщина жаловалось на частые приступы внезапного сердцебиения.

 


Врачи провели обследование и приняли решение о необходимости оперативного вмешательства. Операцией руководит заведующий отделом электрофизиологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии, профессор Бахтиер  Амиркулов.

 

С помощью электрофизиологического исследования врачи точно определили локализацию источника нарушения ритма, а затем успешно произвели радиочастотную аблацию. Операция прошла без общего наркоза, женщина все время была в сознании и говорила, что чувствует.  По словам самой пациентки, болевых ощущений во время операции она не испытывала. 

 

Новые методики по устранению сердечного ритма в областном диспансере начали применяться с открытием новых отделений и приобретением необходимого оборудования. Протезирование клапанов,хирургическая коррекция врожденных пороков сердца, имплантация стентов, установка электростимулятора. Теперь сложные операции, которые ранее осуществлялись в Ташкенте или заграницей, можно проводить и в Самарканде.

 

Согласно статистике областного управления здравоохранения, на учете кардиологического диспансера стоят 220 тысяч человек с сердечными заболеваниями. В операции нуждаются около 8000 человек. На сегодняшний день в общей сложности 6 пациентов успешно перенесли операцию на открытом сердце, включая стентирование-установки стентов в коронарные сосуды сердца.

 

Важно заметить, что в результате внимания, уделяемого медицинскому сектору в стране, в кардиологическом диспансере проведены строительные и реконструкционные работы на 12 миллиардов сумов. Модернизирована работа и новой поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в день. В перспективе создать около 70 новых рабочих мест.

 

Зарина Хакбердиева


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