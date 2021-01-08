Отделение нацгвардии Самарканда переехало в новое здание

Накануне Дня защитников Родины сдано в эксплуатацию новое административное здание 13-го отряда Самаркандского областного отделения Национальной гвардии.

Здание реконструировано в соответствии с современными требованиями и оборудовано всеми условиями для эффективной работы сотрудников. Дежурная часть и центр мониторинга и контроля технических средств охраны оснащены новейшим оборудованием и приборами службы безопасности.

В новом объекте также расположились кабинеты для оказания медицинской и психологической помощи сотрудникам, небольшой тренажерный зал, библиотека, столовая на 20 человек и другие помещения.

Также в рамках мероприятия сотрудники, добившиеся высоких результатов за время службы, были удостоены специальных званий.