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  • 8 январь 2021 12:50
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Отделение нацгвардии Самарканда переехало в новое здание

Накануне Дня защитников Родины сдано в эксплуатацию новое административное здание 13-го отряда Самаркандского областного отделения Национальной гвардии.

 

Отделение нацгвардии Самарканда переехало в новое здание

 

Здание реконструировано в соответствии с современными требованиями и оборудовано всеми условиями для эффективной работы сотрудников. Дежурная часть и центр мониторинга и контроля технических средств охраны оснащены новейшим оборудованием и приборами службы безопасности.

 

Отделение нацгвардии Самарканда переехало в новое здание

 

В новом объекте также расположились кабинеты для оказания медицинской и психологической помощи сотрудникам, небольшой тренажерный зал, библиотека, столовая на 20 человек и другие помещения.

 

Также в рамках мероприятия сотрудники, добившиеся высоких результатов за время службы, были удостоены специальных званий.


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