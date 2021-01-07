Жительницу Каттакургана задержали при попытке продать двухлетнего сына

В Каттакурганском районе Самаркандской области арестована женщина, пытающаяся продать своего двухлетнего сына. Жизнь собственного ребенка родная мать оценила в 2500 долларов. Об этом сообщает Дарё.уз со ссылкой на региональное УВД.

Выяснилось, что жительница махалли «Кадан» Каттакурганского района (1995 г.р) пыталась продать сына 2018 года рождения от первого мужа покупателям по имени «Сашка» и «Хилол» за установленную сумму.





По данным правоохранителей, гражданка Х.Х. в настоящее время проживает с супругом С.К. в шариатском браке. Женщину задержали 6 января 2021 года, примерно в 18:00, когда та получала 1500 долларов из согласованной суммы денег. Следствие продолжается.