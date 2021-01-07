Военнослужащие пообщались с самаркандской и сурхандарьинской молодежью

В связи с 29-летием Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины Центральным военным округом и Южным оперативным командованием Министерства обороны была организована онлайн-встреча военнослужащих, достигших высоких результатов, с учащимися школ и неорганизованной молодежью, состоящей на профилактическом учете.

В мероприятии на тему «Мой сверстник в области» приняли участие заместитель начальника штаба Центрального военного округа полковник Р. Туранов, заместитель командира военной части Термезского гарнизона подполковник А. Жафаров. Они искренне поздравили ребят с Новым годом и Днем защитников Родины, а также подробно рассказали о сути и значимости Послания Президента Олий Мажлису и впервые проведенного в стране Молодежного форума.

Выступающие особо отметили значение преобразований, происходящих в системе Вооруженных Сил и реформ, направленных на обеспечение нашей спокойной и мирной жизни. Речь шла и о том, что в последние годы важным направлением государственной политики стало всестороннее развитие молодого поколения.

В ходе встречи юноши и девушки из Самаркандской и Сурхандарьинской областей с нескрываемой гордостью рассказали о своих достижениях в области науки, культуры, спорта и образования, подчеркнув, что они стали возможны благодаря огромной заботе государства по отношению к молодежи.

Всех заинтересовали достижения лауреатов Государственной премии «Мард углон» в направлении национальногомакома, самаркандцев Хасана и Хусана Нуруллаевых, спортивные успехи ученицы специализированной школы-интерната № 4 города Термеза, чемпионки Узбекистана по каратэ Севинч Жумаевой и других.

В заключение ребята получили ответы на интересующие их вопросы. Самые активные представители молодежи награждены памятными подарками.

УзА