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  • 7 январь 2021 9:45
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Военнослужащие пообщались с самаркандской и сурхандарьинской молодежью

Военнослужащие пообщались с самаркандской и сурхандарьинской молодежьюВ связи с 29-летием Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины Центральным военным округом и Южным оперативным командованием Министерства обороны была организована онлайн-встреча военнослужащих, достигших высоких результатов, с учащимися школ и неорганизованной молодежью, состоящей на профилактическом учете.

 

В мероприятии на тему «Мой сверстник в области» приняли участие заместитель начальника штаба Центрального военного округа полковник Р. Туранов, заместитель командира военной части Термезского гарнизона подполковник А. Жафаров. Они искренне поздравили ребят с Новым годом и Днем защитников Родины, а также подробно рассказали о сути и значимости Послания Президента Олий Мажлису и впервые проведенного в стране Молодежного форума.

 

Выступающие особо отметили значение преобразований, происходящих в системе Вооруженных Сил и реформ, направленных на обеспечение нашей спокойной и мирной жизни. Речь шла и о том, что в последние годы важным направлением государственной политики стало всестороннее развитие молодого поколения.

 

В ходе встречи юноши и девушки из Самаркандской и Сурхандарьинской областей с нескрываемой гордостью рассказали о своих достижениях в области науки, культуры, спорта и образования, подчеркнув, что они стали возможны благодаря огромной заботе государства по отношению к молодежи.

 

Всех заинтересовали достижения лауреатов Государственной премии «Мард углон» в направлении национальногомакома, самаркандцев Хасана и Хусана Нуруллаевых, спортивные успехи ученицы специализированной школы-интерната № 4 города Термеза, чемпионки Узбекистана по каратэ Севинч Жумаевой и других.

 

В заключение ребята получили ответы на интересующие их вопросы. Самые активные представители молодежи награждены памятными подарками.

 

УзА


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