Суд над Жасуром Умировым пройдет в закрытом режиме

Уголовное дело с участием певца Жасура Умирова, который обвиняется в изнасиловании учащейся лицея, 6 января из Самаркандского областного суда по уголовным делам направлено на рассмотрение в Каттакурганский городской суд по уголовным делам, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана

Ранее прокуратура предъявила Жасуру Умирову обвинение по пункту «а» части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование лица, заведомо для виновного, не достигшего 18 лет), а ещё двум гражданам А. З. и Ш. К. — по части 2 статьи 241 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления) и части 1 статьи 238 (лжесвидетельство, то есть заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего или заведомо ложное заключение эксперта, а равно заведомо неправильный перевод переводчиком с одного языка на другой при производстве дознания, предварительного следствия или в суде) УК.

Жасур Умиров заключен под стражу, в отношении двух других обвиняемых применена мера пресечения в виде залога. Последние двое также подозревались в изнасиловании потерпевшей, но в ходе следствия эти сообщения не нашли своего подтверждения, сообщили в Следственном департаменте при МВД.

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что судебное разбирательство уголовного дела пройдет в закрытом режиме согласно требованию части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса (разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов, а также когда рассматриваются дела о половых преступлениях).

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