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  • 6 январь 2021 22:38
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Автономер 30 О 010 ОО продан на аукционе в Самарканде за 250 млн. 875 тысяч сумов

Автономер 30 О 010 ОО продан на аукционе в Самарканде за 250 млн. 875 тысяч сумов

Еще один автомобильный номер, принадлежащий Самарканду, сегодня, 6 января, был продан на онлайн-аукционе за 250 миллионов 875 тысяч сумов.


Покупатель, выигравший номер автомобиля, также заплатит комиссионный сбор в размере около 10 миллионов сумов


Напомним, что 4 января на онлайн-аукционе государственный номерной знак с территориальным кодомСамаркандской области 30 Z 777 ZZ был продан за 596 525 000 сумов. С момента продажи автомобильных номеров предложенная суммабыла рекордной.


Сегодня номерной знак, проданный за 250 миллионов 875 тысяч сумов, является третьим по популярности номером в Узбекистане. Первые два автономера также принадлежали Самаркандской области.


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