Автономер 30 О 010 ОО продан на аукционе в Самарканде за 250 млн. 875 тысяч сумов





Покупатель, выигравший номер автомобиля, также заплатит комиссионный сбор в размере около 10 миллионов сумов





Напомним, что 4 января на онлайн-аукционе государственный номерной знак с территориальным кодомСамаркандской области 30 Z 777 ZZ был продан за 596 525 000 сумов. С момента продажи автомобильных номеров предложенная суммабыла рекордной.





Сегодня номерной знак, проданный за 250 миллионов 875 тысяч сумов, является третьим по популярности номером в Узбекистане. Первые два автономера также принадлежали Самаркандской области.