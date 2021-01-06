Пункт пропуска «Джартепа» открыт для перевозки экспортно-импортных грузов

По сообщению Государственного таможенного комитета по Самаркандской области, возобновлена работа пограничного таможенного поста «Джартепа» в Ургутском районе на границе с Республикой Таджикистан.

В настоящее время через пункт разрешено проезжать только международным грузовым автомобилям. Теперь предприятия, работающие в Самаркандской области, могут легко экспортировать или импортировать свои товары в соседнюю страну через этот пост. Это, в свою очередь, позволяет им экономить время и деньги, создавая дополнительное удобство.

По данным пресс-службы ведомства, будет обнародована дополнительная информация, когда людям будет разрешено перемещаться по международному посту «Джартепа».