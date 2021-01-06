Магистрант СамГАСИ вошла в число лучших молодых ученых СНГ

Магистрант Самаркандского государственного архитектурно-строительного института Норгул Куралова стала победителем по итогам Международного проекта «Лучший молодой ученый-2020» среди научно-образовательных учреждений СНГ, организованного Международной ассоциацией молодых ученых (Казахстан, Нур-Султан) при поддержке Объединения юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек»
Студентка строительного факультета учебного заведения награждена дипломом первой степени Международного проекта «Лучший молодой ученый-2020» и нагрудной медалью «Молодой ученый - 2020» за вклад в развитие науки и образования.
Научные исследования в сфере строительства Норгул Кураловой из Акдарьинского опубликованы в сборнике научных статей "II Международное книжное издание стран СНГ "Лучший молодой ученый - 2020".