В системе здравоохранения Самарканда расхитили 7 млрд сумов бюджетных средств

Агентство по противодействию коррупции провело проверку расходования бюджетных средств в Самаркандском областном управлении здравоохранения и его отделениях, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные ведомства.

Проверка показала, что медицинские учреждения области закупили лекарства на 14,9 млрд сумов, хотя они имели предложения от других поставщиков и могли приобрести медпрепараты всего за 9,2 млрд сумов. В результате за лекарства были переплачены 5,6 млрд сумов.

Также государственные закупки в форме тендера на 4,9 млрд сумов и приобретение товаров в электронных магазинах на 186,1 млн сумов были проведены с явными нарушениями требований закона.

Кроме того, за 9 месяцев 2020 года областные учреждения здравоохранения допустили хищения, финансовые ошибки и недочеты в общей сложности на 1,3 млрд сумов.

Так, например, Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи выплатил более 124,5 млн сумов в качестве поощрения 48 сотрудникам, которые не были задействованы в бригадах скорой медицинской помощи.

Сумма хищений и злоупотреблений, выявленных в ходе проверки, в общей сложности достигла 7 миллиардов сумов. Собранные факты по результатам проверки были направлены в Генеральную прокуратуру.





На основании этих документов прокуратурой Самаркандской области возбуждены уголовные дела по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Сейчас проводятся следственные действия в отношении должностных лиц учреждений областного управления здравоохранения и областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия.