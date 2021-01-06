В Джамбае на дороге загорелся автомобиль

Автомобиль «УАЗ» загорелся на международной трассе М39 Алматы-Ташкент-Термез в Джамбайском районе.

«Сегодня в 8:02 на 1075 км международной трассы М39, проходящей через махаллинский сход граждан «Каттакишлак» Джамбайского района, загорелся автомобиль «УАЗ» с регистрационным номером 30 G 315 UA. Транспортным средством 1998 года выпуска управлял А.Агабаев (1970 г.р.)»,- сообщили в информационной службе областного УВД.

На помощь водителю, который пытался потушить огонь самостоятельно, прибыли сотрудники пожарной службы Джамбайского районного отделения УЧС. Происшествие было локализовано в течение 20 минут. Однако машина была сильно повреждена.

Установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке в моторном отсеке «УАЗа», перевозившего сельскохозяйственную продукцию. В результате инцидента никто не пострадал.