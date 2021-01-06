Без света, газа, но тепло…

Сандал - традиционное сооружение, предназначенное для обогрева в холодное время. В Средней Азии, Афганистане, Иране, Турции и других странах Востока.

Он представлял собой углубление в глиняном полу, обычно в центре жилого помещения. В сандал насыпали горячие угли, часто остававшиеся после приготовления пищи в обычной печи.

Сверху устанавливался маленький столик - хон-тахта, который накрывался большим ватным одеялом - курпой - для удержания тепла и скатертью - дастарханом. Во время трапезы члены семьи усаживались вокруг столика, опускали ноги под наброшенное одеяло и согревались. На ночь столик убирали и спали рядом с сандалом.

Сандал и другие традиционные сооружения для обогрева можно встретить и сейчас, чаще в сельской местности, в тех местах, где еще не доступен газ и ощущается недостаток дров. Прошли века, почти ничего не изменилось…