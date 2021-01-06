» » » Без света, газа, но тепло…
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  • 6 январь 2021 10:04
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Без света, газа, но тепло…

Сандал - традиционное сооружение, предназначенное для обогрева в холодное время. В Средней Азии, Афганистане, Иране, Турции и других странах Востока. 

 

Без света, газа, но тепло…

 

Он представлял собой углубление в глиняном полу, обычно в центре жилого помещения. В сандал насыпали горячие угли, часто остававшиеся после приготовления пищи в обычной печи.

 

Сверху устанавливался маленький столик - хон-тахта, который накрывался большим ватным одеялом - курпой - для удержания тепла и скатертью - дастарханом. Во время трапезы члены семьи усаживались вокруг столика, опускали ноги под наброшенное одеяло и согревались. На ночь столик убирали и спали рядом с сандалом.

 

 

Сандал и другие традиционные сооружения для обогрева можно встретить и сейчас, чаще в сельской местности, в тех местах, где еще не доступен газ и ощущается недостаток дров. Прошли века, почти ничего не изменилось…


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