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  • 5 январь 2021 15:18
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Сотрудники кафедр стоматологического факультета СамГМИ провели медосмотры в районах Самаркандской области

Перед системой здравоохранения страны в настоящее время поставлена задача повышения качества оказываемых населению на местах медицинских услуг и совершенствования проводимых медико-профилактических мероприятий. Весомый вклад в проведение медицинского осмотра на местах и разъяснение основ здорового образа жизни вносят и сотрудники Самаркандского государственного медицинского института.

 

Сотрудники кафедр стоматологического факультета СамГМИ провели медосмотры в районах Самаркандской области

 

С целью оказания практической помощи первичным звеньям районных учреждений здравоохранения, повышения качества оказываемой медицинской помощи сотрудники кафедры оториноларингологии и стоматологии №2 провели выездные медицинские осмотры в Ургутском и Каттакурганском районах, и в г.Каттакургане.

 

В Ургутском районе медицинский осмотр был организован под руководством заведующей кафедры оториноларингологии Н.Ж. Хушваковой в селе Куйи Тегана в двух общеобразовательных школах. Сотрудники кафедры оториноларингологии посетили и учреждения здравоохранения Каттакурганского района и г.Каттакургана, где в настоящее время студенты 5 и 6 курсов проходят клиническую практику.

 

Сотрудники кафедр стоматологического факультета СамГМИ провели медосмотры в районах Самаркандской области

 

Студенты прикреплены к учреждениям первичного здравоохранения и оказывают практическую помощь в проводимой медицинской антропометрии населения, проводят работу по разъяснению среди широких слоёв населения профилактику и лечение неинфекционных заболеваний, ведению здорового образа жизни, организовывают проведение медосмотра тяжёлых больных сотрудниками института. По сообщению пресс-службы института, сотрудники института здесь провели медосмотр и цикл мастер-классов для студентов и сотрудников учреждений здравоохранения на местах.


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