В Самарканде 5 и 6 января пройдет красочное шоу дронов

Сегодня и завтра в 18:30 на площади Куксарой в Самарканде состоится шоу дронов. Данное шоу будет демонстрироваться в рамках месячника военного патриотизма в честь наступившего нового года.

В ходе мероприятия специальные световые дроны поднимутся в высоту, выстроившись в разные надписи и фигуры. У жителей и гостей города будет возможность увидеть и насладиться этим ярким шоу.

Организаторами данного мероприятия являются Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан, Государственный комитет по развитию туризма Республики Узбекистан и хокимият Самаркандской области, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.