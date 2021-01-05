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  • 5 январь 2021 13:03
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В Самарканде 5 и 6 января пройдет красочное шоу дронов

Сегодня и завтра в 18:30 на площади Куксарой в Самарканде состоится шоу дронов. Данное шоу будет демонстрироваться в рамках месячника военного патриотизма в честь наступившего нового года.

 

В Самарканде 5 и 6 января пройдет красочное шоу дронов

 

В ходе мероприятия специальные световые дроны поднимутся в высоту, выстроившись в разные надписи и фигуры. У жителей и гостей города будет возможность увидеть и насладиться этим ярким шоу.

 

Организаторами данного мероприятия являются Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан, Государственный комитет по развитию туризма Республики Узбекистан и хокимият Самаркандской области, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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