На аукционе в Самарканде продано заброшенное здание за 2,9 млрд сумов

Пустующий объект в Самарканде стартовой ценой в 1 сум был продан на онлайн-аукционе за 2,9 млрд сумов. Агентство по управлению государственными активами сообщило, что в торгах по закупке объекта приняли участие 15 участников.

Заявки на участие в аукционе поступали до полудня 2 января текущего года, а аукцион прошел 4 января в 9:00.

Предприниматель-победитель аукциона обязуется вложить 4 миллиарда сумов в течение 24 месяцев и создать 28 новых рабочих мест и организовать гостиничную деятельность.





К сведению, данный госактив имеет площадь 0,27 га. Приватизация проводилась на основании решения хокима Самаркандской области от 2 декабря 2020 года.