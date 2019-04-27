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  • 5 январь 2021 11:17
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На аукционе в Самарканде продано заброшенное здание за 2,9 млрд сумов

Пустующий объект в Самарканде стартовой ценой в 1 сум был продан на онлайн-аукционе за 2,9 млрд сумов. Агентство по управлению государственными активами сообщило, что в торгах по закупке объекта приняли участие 15 участников.

 

На аукционе в Самарканде продано заброшенное здание за 2,9 млрд сумов

 

Заявки на участие в аукционе поступали до полудня 2 января текущего года, а аукцион прошел 4 января в 9:00.

 

Предприниматель-победитель аукциона обязуется вложить 4 миллиарда сумов в течение 24 месяцев и создать 28 новых рабочих мест и организовать гостиничную деятельность.


К сведению, данный госактив имеет площадь 0,27 га. Приватизация проводилась на основании решения хокима Самаркандской области от 2 декабря 2020 года.


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