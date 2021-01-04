 В Самарканде «красивый» автономер, цена которого на аукционе поднялась до 503 миллионов сумов, прикреплен к «Малибу»-комментарии УВД

На днях в соцсетях появился пост, в котором говорится, что по улицам Самарканда разъезжается автомобиль «Малибу» с прикрепленным номерным знаком 30 Z 777 ZZ, который в данное время стоит на онлайн-аукционе со стоимостью 503 миллиона сумов.

В УВД области прокомментировали, что номер на «Малибу» был установлен с помощью фотошопа.

«В настоящее время государственный номерной знак находится в распоряжении ГУБДД УВД области. Его выдадут в соответствующем порядке гражданину, купившему его на аукционе. Мы просим пользователей социальных сетей не распространять подобные неправдивые сообщения»,-говорится в документе.

В дополнение к официальному сообщению правоохранительных органов отмечается, что также было выпущено видео, показывающее, как этот номер сделан вручную и прикреплен на белом автомобиле Malibu. В настоящее время предпринимаются меры по выявлению мошенников.