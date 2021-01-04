В Самарканде погиб мужчина из-за взрыва школьного котла

Отмечается, что взрыв произошел из-за отключения электроэнергии.





В Самарканде произошел взрыв в котельной одной из школ, в результате которого погиб мужчина, сообщает Репост.уз со ссылкой на Daryo.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 2 января 2021 года в средней школе №4. Выяснилось, что в субботу, 2 января, примерно в 23:00 в школе и окрестностях произошло 40-минутное отключение электроэнергии, из-за чего повысилось давление газа. Взрыв произошел, когда начальник котельной школы 50-летний Х. вошел в комнату.

Тяжело пострадавший при взрыве был доставлен в Самаркандский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. 3 января, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

О пожаре в результате взрыва не сообщалось.