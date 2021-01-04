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  • 4 январь 2021 15:03
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В Самарканде погиб мужчина из-за взрыва школьного котла

Отмечается, что взрыв произошел из-за отключения электроэнергии.

 

В Самарканде погиб мужчина из-за взрыва школьного котла


В Самарканде произошел взрыв в котельной одной из школ, в результате которого погиб мужчина, сообщает Репост.уз со ссылкой на Daryo.

 

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 2 января 2021 года в средней школе №4. Выяснилось, что в субботу, 2 января, примерно в 23:00 в школе и окрестностях произошло 40-минутное отключение электроэнергии, из-за чего повысилось давление газа. Взрыв произошел, когда начальник котельной школы 50-летний Х. вошел в комнату.

 

Тяжело пострадавший при взрыве был доставлен в Самаркандский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. 3 января, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

 

О пожаре в результате взрыва не сообщалось.


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