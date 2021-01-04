Самаркандский международный университет туризма перейдет на трехлетнюю систему обучения

Самаркандский международный университет туризма «Шелковый путь» перейдет на трехлетнюю систему обучения с 2021-2022 учебного года. Об этом сообщил советник ректора университета Азамат Акбаров.

Отмечается, что у студентов молодого вуза будет возможность учиться за рубежом уже на втором курсе. Длительность учебы на магистратуре составляет 1 год.





Кроме того, впервые среди вузов Узбекистана для ускорения процесса международного сотрудничества и повышения внимания к студентам с января 2021 года действует услуга «part-time on-campus job». Проект даст возможность молодежи работать на территории кампуса.

Он служит для дальнейшего обогащения знаний и навыков, приобретаемых студентами этого университета, который работает в системе дуального образования, на практике. Также вуз планирует создать собственную радиостанцию.