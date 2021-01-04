» » » Самаркандский международный университет туризма перейдет на трехлетнюю систему обучения
﻿
  • 4 январь 2021 11:49
  • 202

Самаркандский международный университет туризма перейдет на трехлетнюю систему обучения

Самаркандский международный университет туризма «Шелковый путь» перейдет на трехлетнюю систему обучения с 2021-2022 учебного года. Об этом сообщил советник ректора университета Азамат Акбаров.

 

Самаркандский международный университет туризма перейдет на трехлетнюю систему обучения

 

 

Отмечается, что у студентов молодого вуза будет возможность учиться за рубежом уже на втором курсе. Длительность учебы на  магистратуре составляет 1 год.


Кроме того, впервые среди вузов Узбекистана для ускорения процесса международного сотрудничества и повышения внимания к студентам с января 2021 года действует услуга «part-time on-campus job». Проект даст возможность молодежи работать на территории кампуса.

 

Он служит для дальнейшего обогащения знаний и навыков, приобретаемых студентами этого университета, который работает в системе дуального образования, на практике. Также вуз планирует создать собственную радиостанцию.


Похожие статьи:
﻿
Международный университет «Шелковый путь» может получить статус базовой организации СНГ

Международный университет «Шелковый путь» может получить статус базовой организации СНГ

Новости Самарканда
﻿
Факультета трэвел-журналистики в Международном университете туризма «Шелковый путь» не будет

Факультета трэвел-журналистики в Международном университете туризма «Шелковый путь» не будет

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Подготовка кадров в сфере туризма и гостеприимства

Подготовка кадров в сфере туризма и гостеприимства

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Международный университет туризма “Шелковый путь” готов к тестовым испытаниям

Международный университет туризма “Шелковый путь” готов к тестовым испытаниям

Новости Самарканда / Туризм
﻿
В Самарканде открывается Международный университет туризма «Шелковый путь»

В Самарканде открывается Международный университет туризма «Шелковый путь»

Новости Самарканда / Туризм / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика