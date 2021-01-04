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  • 4 январь 2021 10:07
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Нурабадские девушки заняли 3-е место на Кубке Узбекистана по волейболу

На базе детско-юношеской спортивной школы Тайлакского района прошло областное первенство по волейболу среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения.

 

Нурабадские девушки заняли 3-е место на Кубке Узбекистана по волейболу

 

По результатам соревнований первое место заняла команда Нурабадского района. Второе и третье места заняли команды девушек из Ургутского и Тайлакского районов.

 

Нурабадские девушки заняли 3-е место на Кубке Узбекистана по волейболу

 

Спортсмены отстояли честь нашей области на соревнованиях на Кубок Узбекистана по волейболу, которые прошли 22-27 декабря и заняли почетное 3-е место.

 

По окончании состязания все победители и призеры были награждены дипломами и памятными подарками от организаторов.


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