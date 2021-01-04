Нурабадские девушки заняли 3-е место на Кубке Узбекистана по волейболу

На базе детско-юношеской спортивной школы Тайлакского района прошло областное первенство по волейболу среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения.

По результатам соревнований первое место заняла команда Нурабадского района. Второе и третье места заняли команды девушек из Ургутского и Тайлакского районов.

Спортсмены отстояли честь нашей области на соревнованиях на Кубок Узбекистана по волейболу, которые прошли 22-27 декабря и заняли почетное 3-е место.

По окончании состязания все победители и призеры были награждены дипломами и памятными подарками от организаторов.