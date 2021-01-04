В Самарканде будут запущены новые электростанции

В Узбекистане в 2021 году будет запущено 226 крупных промышленных и инфраструктурных объектов, сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

"В целом на следующий год мы поставили задачу освоить инвестиции на сумму 23 миллиарда долларов. В результате в 2021 году будет введено в эксплуатацию 226 крупных промышленных и инфраструктурных объектов", — сказал глава республики во время обращения к Олий Мажлису.

Так, намечен запуск двух крупных гидрометаллургических заводов на Навоийском горно-металлургическом комбинате и завода по переработке техногенных отходов на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.

Кроме того, "по всей стране будут построены сотни мощностей по выпуску текстильной, строительной, кожевенно-обувной, пищевой и фармацевтической продукции".

"Новые электростанции общей мощностью 760 мегаватт будут пущены в эксплуатацию в Ташкентской, Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях. В Кашкадарьинской области начнет действовать производственный комплекс стоимостью 3,6 миллиарда долларов и мощностью 1,5 миллиона тонн керосина, дизельного топлива и сжиженного газа в год", — рассказал президент.

Шавкат Мирзиёев во вторник выступил с посланием Олий Мажлису в четвертый раз. Мероприятие прошло в Международном конгресс-центре.