В Самарканде будут запущены новые электростанции

В Узбекистане в 2021 году будет запущено 226 крупных промышленных и инфраструктурных объектов, сообщил президент Шавкат Мирзиёев.
Так, намечен запуск двух крупных гидрометаллургических заводов на Навоийском горно-металлургическом комбинате и завода по переработке техногенных отходов на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.
Кроме того, "по всей стране будут построены сотни мощностей по выпуску текстильной, строительной, кожевенно-обувной, пищевой и фармацевтической продукции".
Шавкат Мирзиёев во вторник выступил с посланием Олий Мажлису в четвертый раз. Мероприятие прошло в Международном конгресс-центре.