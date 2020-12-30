Эркинжон Турдимов вручил новогодние подарки от Президента детям дома «Мехрибонлик» №1 Самарканда.

Ежегодно перед Новым годом сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 15 лет, а также семьи, нуждающиеся в социальной защите по доброй сложившейся традиции получают новогодние подарки от президента. Этот год не стал тому исключением. 28 декабря в Самарканд было привезено 825 подарков. «Президентский подарок» состоит из 20 видов сладостей, 3-х видов школьных принадлежностей и 2-х видов инвентаря.





В этом году 825 детей в Самарканде получат новогодние подарки от президента. Волшебные кульки планировалось передать детям 29 декабря у главной елки перед областным театром музыкальной драмы с учетом ситуации с вирусом COVID-19 в строгом соответствии с карантинными требованиями для охраны здоровья детей.

Однако было принято решение раздать подарки адресатам на месте. В мероприятии принял участие хоким области Эркинжон Турдимов. Глава областной администрации поздравив воспитанников с наступающим праздником, вручил новогодние подарки, присланные Президентом детям дома «Мехрибонлик» №1 Самарканда. На сегодняшний день в детском доме воспитываются 137 детей.

«Президентские подарки» также получили 75 воспитанников Детской деревни SOS. 613 подарка для детей-сирот из районов и городов области, будут доставлены по домам.

Зарина Хакбердиева