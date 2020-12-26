В Самарканде прошел фестиваль «Нафосат 2020»

Елена Ладик, искусствовед и директор арт-галереи «Счастливая птица», со своей командой готовится к показу мод. Она участница фестиваля «Нафосат 2020», стартовавшего в молодежном центре города. Дизайнер представляет коллекцию одежды, сочетающую в себе народные традиции и новые веяния моды. Каждый наряд и атрибут узбекских национальных костюмов, созданный во время пандемии, по словам Елены Григорьевны, готовился скрупулезно и с особой теплотой. Экспозиция получила название «Под покровом небес».





-Мы не позиционируем себя как театр исторического костюма, но все-таки опираемся на этнику, говорит дизайнер Елена Ладик. –При изготовлении коллекции применялись машинная и ручная стежки, различная вышивка, набойка. Особое внимание стоит обратить на головные уборы, потому что каждый костюм продуман до мелочей, начиная от головного убора до обуви и украшений. Последний раз наши работы представлялись в Бухаре, а до этого четыре раза мы ездили в Китай, показы мод также были в Москве. Иностранный зритель с восторгом принимал все наши коллекции, отмечая, что каждый наш костюм-это музейный экспонат.





К дефиле готовится еще один, не менее известный, в Самарканде модельер. Для Хамиды Иноятовой, дизайнера национальных и традиционных изделий, представлять свою уникальную коллекцию женской одежды- дело привычное. Работы мастерицы золотошвейного искусства несколько раз экспонировались за пределами страны. Она является обладательницей большой коллекции старинных материалов, которым более 100 лет. Как отмечает участница фестиваля «Нафосат 2020», являясь автором множества нарядов, дизайнер дает предпочтение ручной вышивке.





-У каждого дизайнера должен быть свой подчерк,-делится Хамида Иноятова. -Я над этим очень долго работала и наконец-то создала свою линию одежды. На каждом моем костюме, кардигане или свадебном наряде имеются элементы ручной работы. На фестивале я представляю два блока-национальные золотошвейные изделия и свадебный наряд узбекской невесты.

Фестиваль узбекских нарядов, направленный на дальнейшее развитие культуры одежды в регионах, состоялся по инициативе Комиссии по гендерному равенству Республики Узбекистан, Министерства махалли и поддержки семьи, Ассоциации «Узтекстильпром» и других. Пока молодые девушки готовились к показу мод, в зале начал свою работу семинар-тренинг на тему «Культура одежды среди женщин и молодежи». С докладами о модных тенденциях и их влиянии на образ современной узбекской женщины выступали ведущие специалисты. Также обсуждалось переплетение моды и вековых традиций узбекского народа.





Далее по программе в рамках фестиваля последовали показы мод молодых дизайнеров, выставка национальной и современной одежды. На модном дефиле «История самаркандских национальных костюмов» представлялись работы представителей Центра ремесленников «Хунарманд», Ассоциации деловых женщин «Тадбиркор аёл» и арт-галереи «Счастливая птица».





В рамках культурной программы на следующий день фестиваля участники мероприятия побывали в учебном центре «Бибихоним», где прошли мастер-классы для начинающих дизайнеров.

По итогам двухдневного фестиваля, лучшей коллекцией года была признана работа молодого дизайнера Хамиды Иноятовой. Успеху ее коллекций, по словам экспертов, способствовали впечатляющий колорит орнаментов и технология вышивок Самарканда. Победителю со стороны организаторов вручены подарки и грамота.

Зарина Хакбердиева